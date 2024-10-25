Собчак высмеяла новый образ Натальи Поклонской: что это за версия курильщика

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Ксению Собчак удивило преображение экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Фото: https://www.instagram.com/nv_poklonskaya by Инстаграм Натальи Поклонской is licensed under public doman

Ксения Собчак обратила внимание на новую фотосессию Натальи Поклонской, в которой она предстала в образе фольклорной русалки.

Активистка облачилась в народный костюм с лентами и забралась на дерево. Журналистке показалось странным такие эксперименты Поклонской.

"Что с Поклонской случилось в опале, понимает кто-нибудь? Ее покусали родноверы, до неё дотянулся Перун?" — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак вспомнила о стальном характере бывшего прокурора и предположила, что Наталья находится в шаге от того, чтобы начать шить обереги, заготавливать лекарственные травы и "дышать маткой".

"Что это за версия курильщика теперь?" — задалась вопросом журналистка.

Уточнения

Ната́лья Влади́мировна Покло́нская (в девичестве Дубровская; род. 18 марта 1980, Алексеевка, Ворошиловградская область, Украинская ССР, СССР) — российский государственный деятель, юрист. Советник Генерального прокурора Российской Федерации с 14 июня 2022 года.



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