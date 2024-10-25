Актёр Лиам Нисон заявил об отказе от романтических отношений

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Голливудский актер Лиам Нисон, известный по фильмам "Список Шиндлера" и "Заложница", признался, что больше не стремится к романтическим отношениям.

Фото: flickr.com by Karen Seto, CC BY 2.0

Пятнадцать лет назад его жена Наташа Ричардсон трагически погибла после несчастного случая на горнолыжном курорте, оставив Лиама вдовцом с двумя сыновьями. После утраты Нисон сосредоточился на воспитании детей, избегая публичных комментариев о личной жизни. Хотя он имел роман с Фрейей Сент-Джонстон, с тех пор актер предпочитает не раскрывать свои отношения.

В недавнем интервью для People Лиам заявил, что завершил свою главу жизни, связанную с отношениями. Теперь он полностью отдает себя работе и общению с сыновьями, которые тоже строят свои карьеры: старший Майкл пошел по стопам отца и стал актером, а младший Даниэль занимается бизнесом.

Уточнения

Уильям Джон (Лиам) Ни́сон (англ. William John (Liam) Neeson; род. 7 июня 1952) — британский актёр.



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