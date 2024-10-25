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Лобода рискует потерять право на исполнение хита из-за поддержки ВСУ

0:53
Шоу-бизнес

Первый кассационный суд общей юрисдикции постановил пересмотреть дело по иску композитора Олега Влади против певицы Светланы Лободы, связанное с запретом исполнения песни "К черту любовь".

Лобода рискует потерять право на исполнение хита из-за поддержки ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Влади решил ограничить Лободу в праве исполнения этой композиции после того, как узнал, что средства от ее выступлений будут направлены на поддержку ВСУ. Он направил письмо с отзывом своего согласия на использование песни, однако Лобода проигнорировала его. После этого композитор обратился в суд с требованием признать договор о передаче исключительных прав недействительным, сообщает РАПСИ.

Суд первой инстанции отклонил его иск, а апелляционный суд поддержал это решение. Однако после кассационной жалобы Влади дело было отправлено на новое рассмотрение.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Лобода́ (укр. Світла́на Сергі́ївна Лобода́; род. 18 октября 1982, Ирпень, Киевская область), также известная как LOBODA, — украинская певица, автор песен.

Хит (англ. hit — удар; удача, успех) — популярное музыкальное (или иное) произведение, вышедшее на первые места хит-парада.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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