Бузова рассказала старую историю, из-за которой её не пускают в родную школу

Ольга Бузова вспомнила старые обиды на директора своей школы в Санкт-Петербурге.
Ольга Бузова остро отреагировала на рассказ конкурсантки телевизионного шоу, которая поведала, что не была на своём выпускном вечере, так как её не захотели видеть учителя и одноклассники.
Звезда "Дома-2" близко к сердцу приняла данную информацию и поведала, что нечто подобное происходило и в её жизни.
"Я заканчивала школу 631-ю гимназию и хорошо училась. Меня до сих пор туда не пускают, потому что в своё время директор этой школы невзлюбила 13-летюю девочку", — поделилась своей историей знаменитость.
Ольга отметила, что в то время ещё не знала, что попадёт на ТВ и станет участнице шоу "Дом-2".
"Мне тогда в 13 лет было непонятно, как взрослый человек может испытывать чувство ненависти к ребёнку", — рассказала звезда со слезами на глазах.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».
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