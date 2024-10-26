Бузова рассказала старую историю, из-за которой её не пускают в родную школу

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова вспомнила старые обиды на директора своей школы в Санкт-Петербурге.

Фото: https://vk.com/olgabuzova by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова остро отреагировала на рассказ конкурсантки телевизионного шоу, которая поведала, что не была на своём выпускном вечере, так как её не захотели видеть учителя и одноклассники.

Звезда "Дома-2" близко к сердцу приняла данную информацию и поведала, что нечто подобное происходило и в её жизни.

"Я заканчивала школу 631-ю гимназию и хорошо училась. Меня до сих пор туда не пускают, потому что в своё время директор этой школы невзлюбила 13-летюю девочку", — поделилась своей историей знаменитость.

Ольга отметила, что в то время ещё не знала, что попадёт на ТВ и станет участнице шоу "Дом-2".

"Мне тогда в 13 лет было непонятно, как взрослый человек может испытывать чувство ненависти к ребёнку", — рассказала звезда со слезами на глазах.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».



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