Певец Шаман рассказал анекдот про водку своего бренда: смешно и нелепо

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Загримированный под князя Владимира певец Шаман поделился анекдотом на тему производства спиртных напитков под брендом "Я русский".

Фото: https://www.instagram.com/shaman.me by Инстаграм певца Шамана is licensed under public doman

Певец Шаман, который репетирует сейчас главную роль в этно-опере "Князь Владимир", рассказал забавный анекдот.

"Настолько это смешно и нелепо, что в народе уже появился анекдот. — Вы пробовали водку Шамана "Я Русский"?. — Не, говорят, разведённая", — поделился забавной юмореской артист.

Ярослав Дронов (настоящее имя певца Шамана) ранее подтвердил, что зарегистрировал своё бренд "Я русский". Он объяснил, что таким образом хотел защитить свою репутацию от недобросовестных торговцев на маркетплейсах, использующих без разрешения его имя.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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