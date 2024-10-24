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Лерчек высказалась о романе Бородиной и Сердюкова: не хочу быть на их месте

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в недавнем разговоре с Алёной Жигаловой поделилась своими мыслями о романе телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова. Она выразила желание не оказаться на их месте.

Лерчек высказалась о романе Бородиной и Сердюкова: не хочу быть на их месте
Фото: instagram.com by личный аккаунт Валерии Чекалиной в Инстаграм*(запрещён в Инстаграм), PDM

Валерия рассказала, что в ближайшее время не планирует выставлять напоказ свои новые отношения с мужчиной.

"Я считаю, что ребятам хорошо вместе, и я очень рада за них. Однако я не хочу повторять их опыт и выставлять всё напоказ. Сейчас я хочу быть уверенной в своих отношениях и не хочу снова запутаться в красивой картинке", — пояснила Лерчек.

По её словам, можно легко поддаться эйфории, когда видишь, как видео набирают большое количество просмотров и лайков. На эмоциях ты сам начинаешь верить тому, что пишут комментаторы, и перестаёшь замечать реальность.

Лерчек пообещала, что не будет рассказывать о своих планах, если ей снова сделают предложение руки и сердца или если она забеременеет.

Ранее дочь Марии Шукшиной отреклась от своей матери.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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