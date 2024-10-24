Дима Билан провёл эксперименты с искусственным интеллектом: странновато и страшновато

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Певец Дима Билан показал, куда его завели эксперименты с искусственным интеллектом.

Фото: https://vk.com/bilandima_official by ВК-аккаунт Димы Билана is licensed under public doman

Дима Билан опубликовал в своём Telegram-канале пять сценариев развития событий по сценарию нейросети.

На фото Билан с коллегами по шоу "Голос. Дети" сфотографировались втроём. Искусственный интеллект оживил снимки в своём стиле.

В четырёх случаях из пяти мирное стояние закончилось бешенными драками в том числе и с применением холодного оружия.

Только по одному сценарию ИИ коллеги достали из-за спины булки хлеба и стали их с жадностью поедать.

"Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем. Или как ИИ ворвалось в нашу культурную жизнь. Додумывает, оно конечно, мягко говоря, странновато и страшновато", — написал под видео артист.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, РСФСР, СССР)— российский певец, автор песен и киноактёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018).



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