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Дочь Марии Шукшиной отреклась от матери: для меня не существует

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь актрисы Марии Шушкиной Анна рассказала, что не общается со своей семьёй и родственниками из-за того, что они не поддерживают её увлечение бодибилдингом.

Дочь Марии Шукшиной отреклась от матери: для меня не существует
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Шукшиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По её словам, трудное решение было принято летом, во время празднования дня рождения дедушки. Она показала маме пост, который написала, но та попросила заменить фотографию.

"Фотография была не поста, а моя, где я стою в спортивном купальнике со всеми своими мышцами. В тот момент я поняла, что этот человек не примет меня. <…> Всё, мамы для меня больше нет", — цитирует слова Анны РИА Новости.

Анна не стала отрицать, что уже не раз сталкивалась с непониманием в семье, но этот момент стал для неё последней каплей. Девушка довольна своим внешним видом и признаётся, что ловит на пляже восхищённые взгляды.

Ранее стало известно, что Лерчек подала в суд на маркетплейс.

Уточнения

Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер; заслуженная артистка Российской Федерации (2008).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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