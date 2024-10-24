Дочь Марии Шукшиной отреклась от матери: для меня не существует

Дочь актрисы Марии Шушкиной Анна рассказала, что не общается со своей семьёй и родственниками из-за того, что они не поддерживают её увлечение бодибилдингом.
По её словам, трудное решение было принято летом, во время празднования дня рождения дедушки. Она показала маме пост, который написала, но та попросила заменить фотографию.
"Фотография была не поста, а моя, где я стою в спортивном купальнике со всеми своими мышцами. В тот момент я поняла, что этот человек не примет меня. <…> Всё, мамы для меня больше нет", — цитирует слова Анны РИА Новости.
Анна не стала отрицать, что уже не раз сталкивалась с непониманием в семье, но этот момент стал для неё последней каплей. Девушка довольна своим внешним видом и признаётся, что ловит на пляже восхищённые взгляды.
Ранее стало известно, что Лерчек подала в суд на маркетплейс.
Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер; заслуженная артистка Российской Федерации (2008).
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