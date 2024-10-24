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Находящаяся под домашним арестом Лерчек подала в суд на маркетплейс

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Находящаяся под домашним арестом блогерша Лерчек, чье настоящее имя Валерия Чекалина, обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к маркетплейсу на сумму 3 миллиона рублей.

Находящаяся под домашним арестом Лерчек подала в суд на маркетплейс
Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, PDM

Как сообщает "Газета.ру", компания ООО "Би Фит", принадлежащая блогерше, требует взыскать с ООО "Маркет-Здоровье" 3 миллиона 417 тысяч 884 рублей и 66 копеек. Причиной судебного разбирательства стало нарушение условий договоров поставки со стороны маркетплейса.

Иск был подан 6 сентября, а предварительное заседание состоялось 22 октября. Стоит отметить, что с 4 октября Валерия Чекалина находится под домашним арестом по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Недавно Лерчек призналась, что не знала о семейном статусе рэпера Natan, с которым у неё была интрижка на шоу "Звёзды в джунглях". Она отметила, что ей очень стыдно за то, что она целовалась с женатым мужчиной.

Ранее Селин Дион сделала важное заявление.

 

 

 

 

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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