Тяжелобольная Селин Дион сделала важное заявление на публике

Канадская певица Селин Дион, страдающая от редкого аутоиммунного заболевания, выступила на церемонии вручения премии "Spirit of Life", организованной американской онкологической клиникой "Город надежды". В своем выступлении она подчеркнула важность надежды в борьбе с болезнями.
Селин Дион отметила, что качественное медицинское лечение дает людям надежду на выздоровление.
"Это самый ценный ингредиент, который может дать нам жизнь. И я знаю, насколько это важно", — сказала она.
Артистка подчеркнула, что даже в самые трудные моменты необходимо сохранять позитивный настрой. Селин Дион также обратила внимание на то, что болезнь может затронуть даже самые любящие и поддерживающие семьи. По ее словам, важно делиться этим великим даром надежды с окружающими.
У Селин Дион диагностирован синдром мышечной скованности.
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Сели́н Мари́ Клоде́тт Дио́н (фр. Céline Marie Claudette Dion, МФА (фр.): МФА: ; род. 30 марта 1968, Шарлемань, Квебек) — канадская певица, автор песен, актриса и композитор.
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