Тяжелобольная Селин Дион сделала важное заявление на публике

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Канадская певица Селин Дион, страдающая от редкого аутоиммунного заболевания, выступила на церемонии вручения премии "Spirit of Life", организованной американской онкологической клиникой "Город надежды". В своем выступлении она подчеркнула важность надежды в борьбе с болезнями.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Селин Дион в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Селин Дион отметила, что качественное медицинское лечение дает людям надежду на выздоровление.

"Это самый ценный ингредиент, который может дать нам жизнь. И я знаю, насколько это важно", — сказала она.

Артистка подчеркнула, что даже в самые трудные моменты необходимо сохранять позитивный настрой. Селин Дион также обратила внимание на то, что болезнь может затронуть даже самые любящие и поддерживающие семьи. По ее словам, важно делиться этим великим даром надежды с окружающими.

У Селин Дион диагностирован синдром мышечной скованности.

Ранее стало известно, сколько может зарабатывать дочь Глюкозы на своих выступлениях.

Уточнения

Сели́н Мари́ Клоде́тт Дио́н (фр. Céline Marie Claudette Dion, МФА (фр.) : МФА: ; род. 30 марта 1968, Шарлемань, Квебек) — канадская певица, автор песен, актриса и композитор.



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