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Стало известно, сколько может зарабатывать на выступлениях дочь Глюкозы

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

По словам музыкального продюсера Сергея Дворцова, старшая дочь певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова), выступающая под псевдонимом Ray, может получать на выступлениях от 100 до 300 тысяч рублей.

Стало известно, сколько может зарабатывать на выступлениях дочь Глюкозы
Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

Дворцов считает, что Лидия Чистякова-Ионова может зарабатывать до полумиллиона, но это максимум, так как она ещё не так востребована. Тем не менее, он видит в девушке большой талант.

"Дай бог, чтобы она не столкнулась с негативным опытом, связанным с запрещенными веществами и скандалами. У неё есть всё необходимое: голос, харизма, с ней работают лучшие учителя по вокалу, аранжировки у неё дорогие. Всё на высшем уровне, и это самое важное", — поделился продюсер.

Дочь артистки начала заниматься музыкой с 11 лет. Она рассказывала, что в её творческом развитии ей помогает отец, бизнесмен Александр Чистяков. В свою очередь, мать поддерживает её и комментирует треки.

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Уточнения

Glukoza ( настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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