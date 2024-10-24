Состоятельный избранник Иды Галич рассказал, чем зарабатывает на жизнь

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша Ида Галич и её новый избранник, личность которого она раскрыла лишь недавно, Олег Ледвич, дали совместное интервью. В беседе для журнала "ОК!" мужчина рассказал о своей работе.

Фото: Telegram by Telegram-канал Иды Галич, PDM

Он заявил, что является предпринимателем.

"Последние десять лет я вместе со своими партнёрами занимаюсь строительством ледовых арен. Нас трое, и это отчасти семейный бизнес, в котором участвуют я, мой отец и наш партнёр Саша. За эти годы мы добились многого. Мы сотрудничаем с ледовыми шоу Татьяны Навки, а до пандемии работали с гастролями Cirque du Soleil", — пояснил Олег Ледвич.

Олег Ледвич также отметил, что в настоящее время их репутация уже работает на них, и им не нужно искать клиентов. Кроме того, пара поделилась планами о запуске совместного бизнеса по производству и продаже биологически активных добавок в России.

Ранее стало известно, почему россияне выбрали Полину Гагарину певицей года.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.