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Стало известно, почему россияне назвали Гагарину певицей года

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Евгений Бабичев не видит ничего удивительного в том, что певица Полина Гагарина была признана певицей года.

Стало известно, почему россияне назвали Гагарину певицей года
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

В интервью NEWS. RU он отметил, что за последнее время артистка добилась значительных успехов.

"Она начала создавать творчество, которое отвечает ожиданиям аудитории. А современные запросы представляют собой сочетание народно-фольклорного и патриотического", — сказал продюсер.

Евгений Бабичев особенно выделил последнюю композицию Полины Гагариной под названием "Родной". Он считает, что артистке удалось не только изменить свой стиль, но и привлечь новую аудиторию. Результатом этого стал её масштабный сольный концерт в "Лужниках", которым могут похвастаться далеко не все исполнители.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте отправилась на Бали.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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