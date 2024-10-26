Садальский отреагировал на идею об экстрадиции Чубайса в Россию

Станислав Садальский прокомментировал призыв Вячеслава Володина экстрадировать Анатолия Чубайса в Россию.
Станислав Садальский иронично отреагировал на идею об экстрадиции экс-главы Роснано Анатолия Чубайса на Родину.
Актёр считает, что автор этой инициативы "ляпнул не подумавши".
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" напомнил, что на пост главы "Роснано" Чубайса назначал Дмитрий Медведев, мотивируя это тем, что Чубайс лучше всех в РФ управляет денежными потоками.
"И ведь не ошибся. Поезд ушёл в Израиль", — написал заслуженный артист РСФСР в личном Telegram-канале.
Анато́лий Бори́сович Чуба́йс (род. 16 июня 1955, Борисов, Минская область, Белорусская ССР, СССР) — советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист, кандидат экономических наук.
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.