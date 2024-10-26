Садальский отреагировал на идею об экстрадиции Чубайса в Россию

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Станислав Садальский прокомментировал призыв Вячеслава Володина экстрадировать Анатолия Чубайса в Россию.

Фото: https://t.me/s/sadalskij by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman

Станислав Садальский иронично отреагировал на идею об экстрадиции экс-главы Роснано Анатолия Чубайса на Родину.

Актёр считает, что автор этой инициативы "ляпнул не подумавши".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" напомнил, что на пост главы "Роснано" Чубайса назначал Дмитрий Медведев, мотивируя это тем, что Чубайс лучше всех в РФ управляет денежными потоками.

"И ведь не ошибся. Поезд ушёл в Израиль", — написал заслуженный артист РСФСР в личном Telegram-канале.

Уточнения

Анато́лий Бори́сович Чуба́йс (род. 16 июня 1955, Борисов, Минская область, Белорусская ССР, СССР) — советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист, кандидат экономических наук.



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