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Кристина Орбакайте поселилась на Бали вместе с русскими эмигрантами

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками живописным видом из своего окна на Бали. Как оказалось, она вместе с мужем Михаилом Земцовым обосновались в Убуде — городе, где проживает много русских эмигрантов.

Кристина Орбакайте поселилась на Бали вместе с русскими эмигрантами
Фото: личный аккаунт Кристины Орбакайте в Инстаграм is licensed under public domain

Примечательно, что именно в этом месте приобрела недвижимость журналистка Ксения Собчак. По всей видимости, дочь Аллы Пугачёвой прилетела на отдых.

Супруг Орбакайте, в свою очередь, опубликовал в личном блоге кадры из поездки на арендованном автомобиле. Поклонники отметили, что влюблённые организовали себе длительное путешествие: они побывали в Новой Зеландии, затем в Австралии, а теперь на Бали.

Что касается Аллы Пугачёвой, матери певицы, то в настоящее время она находится на Кипре вместе с младшими детьми.

Ранее сообщалось, что Светлане Лободе был устроен бойкот на Кипре.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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