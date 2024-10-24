Кристина Орбакайте поселилась на Бали вместе с русскими эмигрантами

Певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками живописным видом из своего окна на Бали. Как оказалось, она вместе с мужем Михаилом Земцовым обосновались в Убуде — городе, где проживает много русских эмигрантов.
Примечательно, что именно в этом месте приобрела недвижимость журналистка Ксения Собчак. По всей видимости, дочь Аллы Пугачёвой прилетела на отдых.
Супруг Орбакайте, в свою очередь, опубликовал в личном блоге кадры из поездки на арендованном автомобиле. Поклонники отметили, что влюблённые организовали себе длительное путешествие: они побывали в Новой Зеландии, затем в Австралии, а теперь на Бали.
Что касается Аллы Пугачёвой, матери певицы, то в настоящее время она находится на Кипре вместе с младшими детьми.
Ранее сообщалось, что Светлане Лободе был устроен бойкот на Кипре.
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
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