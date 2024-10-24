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Рэпер Гуф извинился за пьяный дебош: мне не привыкать

0:53
Шоу-бизнес

Алексей Долматов, известный под сценическим псевдонимом рэпер Гуф, покаялся за свои пьяные выходки, за которые попал в отделение полиции.

Рэпер Гуф извинился за пьяный дебош: мне не привыкать
Фото: https://vk.com/guf by ВК-аккаунт рэпера Гуфа is licensed under public doman

Рэпер Гуф записал видеообращение к подписчикам, в котором приносит свои извинения за очередной скандал.

Артист заявил, что ему стыдно перед всеми участниками неприятного инцидента, а также перед сотрудниками правоохранительных органов.

"Опять приношу извинения свои. Мне не привыкать. Простите все, кому принес неудобства своей пьяной фигнёй", — сказал рэп-исполнитель в социальных сетях.

Ранее рэпер Гуф вышел в прямой эфир из отделения полиции, снимая некого парня, который обвинял музыканта в избиении. По одной из версий причиной конфликта стала девушка, которая присутствовала в отделении полиции.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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