Украинской певице Светлане Лободе устроили бойкот на Кипре: погибает без России

Певица Светлана Лобода готовится к концерту на Кипре, который должен состояться на днях. Однако, как сообщает "Московский комсомолец", на данный момент не продано даже половины билетов на это мероприятие.
Как отмечает издание, после отказа от концертов в России, артистка пытается построить свою карьеру за границей, но сталкивается с серьёзными трудностями.
Выступление на Кипре было анонсировано ещё летом, но спрос на билеты оказался невысоким. Россияне, проживающие на острове, не проявляют интереса к творчеству исполнительницы и не готовы тратить деньги на её концерты. Более того, они напоминают о её проукраинской позиции и предлагают ей выступить в Киеве. Однако и на родине артистка оказалась в опале.
"Света страдает без России. Её концерт на Кипре это показал: вся популярность оказалась ненастоящей. Даже небольшой зал не может собрать её!" — пишет пользователь Сети, проживающий на Кипре.
Чтобы привлечь внимание иностранной публики, Светлана даже начала петь на английском языке. Недавно она перевела свой хит "Суперзвезда". Однако новая версия песни вызвала насмешки в сети, так как было замечено её плохое произношение.
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Светла́на Серге́евна Лобода́ (укр. Світла́на Сергі́ївна Лобода́; род. 18 октября 1982, Ирпень, Киевская область), также известная как LOBODA, — украинская певица, автор песен.
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