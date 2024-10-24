Украинской певице Светлане Лободе устроили бойкот на Кипре: погибает без России

Певица Светлана Лобода готовится к концерту на Кипре, который должен состояться на днях. Однако, как сообщает "Московский комсомолец", на данный момент не продано даже половины билетов на это мероприятие.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Лободы в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как отмечает издание, после отказа от концертов в России, артистка пытается построить свою карьеру за границей, но сталкивается с серьёзными трудностями.

Выступление на Кипре было анонсировано ещё летом, но спрос на билеты оказался невысоким. Россияне, проживающие на острове, не проявляют интереса к творчеству исполнительницы и не готовы тратить деньги на её концерты. Более того, они напоминают о её проукраинской позиции и предлагают ей выступить в Киеве. Однако и на родине артистка оказалась в опале.

"Света страдает без России. Её концерт на Кипре это показал: вся популярность оказалась ненастоящей. Даже небольшой зал не может собрать её!" — пишет пользователь Сети, проживающий на Кипре.

Чтобы привлечь внимание иностранной публики, Светлана даже начала петь на английском языке. Недавно она перевела свой хит "Суперзвезда". Однако новая версия песни вызвала насмешки в сети, так как было замечено её плохое произношение.

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Уточнения

Светла́на Серге́евна Лобода́ (укр. Світла́на Сергі́ївна Лобода́; род. 18 октября 1982, Ирпень, Киевская область), также известная как LOBODA, — украинская певица, автор песен.



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