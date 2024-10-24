Возлюбленный Ксении Бородиной поставил её в неловкое положение из-за разницы в возрасте

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На премии "Жара" блогер Николай Сердюков поставил в неловкое положение свою избранницу, телеведущую Ксению Бородину, из-за пятилетней разницы в возрасте.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Журналисты попытались выяснить, кто в их отношениях главный. В ответ на это блогер с юмором отметил, что его всегда учили уважать старших.

"Меня всегда учили прислушиваться к старшим, поэтому я прислушиваюсь к Ксении", — сказал он.

Сама Ксения Бородина уверяет, что разница в возрасте не имеет значения.

В конце разговора Николай Сердюков уже более серьёзно отметил, что у него впервые отношения с женщиной старше его. Он воспринимает Бородину как маленькую девочку.

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Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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