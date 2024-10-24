Возлюбленный Ксении Бородиной поставил её в неловкое положение из-за разницы в возрасте

На премии "Жара" блогер Николай Сердюков поставил в неловкое положение свою избранницу, телеведущую Ксению Бородину, из-за пятилетней разницы в возрасте.
Журналисты попытались выяснить, кто в их отношениях главный. В ответ на это блогер с юмором отметил, что его всегда учили уважать старших.
"Меня всегда учили прислушиваться к старшим, поэтому я прислушиваюсь к Ксении", — сказал он.
Сама Ксения Бородина уверяет, что разница в возрасте не имеет значения.
В конце разговора Николай Сердюков уже более серьёзно отметил, что у него впервые отношения с женщиной старше его. Он воспринимает Бородину как маленькую девочку.
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Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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