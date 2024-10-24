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Жена шефа Ивлева призналась, что собирается получить образование: моя мечта

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Валерия, супруга известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева, с радостью сообщила, что поступила в Московский институт психоанализа. Это было её заветной мечтой, и она полна решимости воплотить её в жизнь.

Жена шефа Ивлева призналась, что собирается получить образование: моя мечта
Фото: instagram.com by личный аккаунт Валерии Ивлевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Валерия планирует изучать семейные отношения. Она убеждена, что этот опыт станет для неё ценным, и она с радостью поделится полученными знаниями в социальных сетях.

"Каждый тип отношений уникален — будь то связи между родителями и детьми или между супругами. Мы будем вместе исследовать их и разбираться в тонкостях взаимодействия, что, без сомнения, поможет многим из нас лучше понять себя и своих близких. Впереди много интересного!" — поделилась Валерия.

Напомним, что Валерия и Константин поженились в феврале 2021 года и вместе воспитывают дочь Нику. По словам блогерши, она не планирует больше становиться матерью.

Ранее Стас Ярушин поделился историей о том, как присутствовал на родах.

Уточнения

Константи́н Вита́льевич И́влев (род. 12 января 1974, Москва) — российский шеф-повар, бизнесмен, ресторатор, телеведущий, видеоблогер, автор книг по кулинарии.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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