Стас Ярушин присутствовал на родах жены: не страшно

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Актёр и музыкант Станислав Ярушин рассказал, что присутствовал на родах своей жены, но не испытывал страха.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Стаса Ярушина в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью с VOICE он поделился, что роды прошли благополучно, но не готов раскрывать интимные подробности. Также актёр подчеркнул, что ему было совсем не страшно.

Стас Ярушин также сообщил, что новорождённую дочь назвали Александрой. Имя выбрала старшая наследница артиста Стефания. Помимо двух дочерей, пара воспитывает общего сына Ярослава.

Звезда сериала "Универ" не хотел рассказывать прессе о том, что стал многодетным отцом, однако информация всё равно просочилась.

"Я подозреваю, кто это сделал. Понимаю, кому нельзя доверять из своих близких друзей и знакомых. Теперь они мне не друзья", — заявил музыкант.

Ранее Лерчек призналась, что влюбилась в музыканта Natan.

Уточнения

Станисла́в Серге́евич Яру́шин (род. 14 января 1981, Челябинск, СССР) — российский актёр, шоумен, телеведущий, певец, продюсер.



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