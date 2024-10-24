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Лерчек призналась, что влюбилась в рэпера Natan: я хотела пойти к его жене

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известная блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, рассказала журналистке Алёне Жигаловой о своих чувствах к рэперу Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов), с которым она познакомилась на реалити-проекте "Звёзды в джунглях". По её словам, она не знала о том, что он женат.

Лерчек призналась, что влюбилась в рэпера Natan: я хотела пойти к его жене
Фото: instagram.com by личный аккаунт Валерии Чекалиной в Инстаграм*(запрещён в Инстаграм), PDM

Валерия Чекалина призналась, что сейчас ей стыдно за то, что произошло между ними. Она даже хотела пойти к жене исполнителя и извиниться.

По словам Чекалиной, первым начал ухаживать за ней Natan. Он посвятил ей стихотворение, и она не смогла устоять перед его обаянием. Когда их роман стал более серьёзным, она предлагала артисту притормозить, но он заявил, что не может "обуздать чувства". Кроме того, он рассказал о проблемах в браке.

"Я влюбилась. И когда всё это дошло до такого апогея. И когда я поняла, что случилось. Я пошла к нему и искренне сказала: "Мне жалко твою жену", — вспомнила Чекалина.

Блогерша заявила, что предлагала Natan встретиться семьями и публично признаться в ошибке, но он предпочёл закрыться.

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Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)
(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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