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Оксана Самойлова раскрыла стоимость свитера люксового бренда для козы

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Оксана Самойлова поделилась с журналистами "Комсомольской правды" информацией о стоимости свитера, купленного ею для козы.

Оксана Самойлова раскрыла стоимость свитера люксового бренда для козы
Фото: Telegram-канал Оксаны Самойловой is licensed under public domain

Она опровергла информацию о том, что потратила на одежду для питомца 72 тысячи рублей. По словам Самойловой, она не позволяет себе совершать такие дорогие покупки даже для своих детей.

"Если вы говорите о свитере Fendi, то это фейковый товар с маркетплейса, купленный за 300 рублей. Я что, сумасшедшая?" — с юмором заметила она.

Певец Джиган, супруг Оксаны Самойловой, подарил ей козу, о которой она мечтала уже давно. Пара вместе уже 12 лет, и они воспитывают четверых детей: дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида.

Ранее стало известно о попытке Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) и Аллы Пугачёвой вывезти из деревни Грязь картины, которые оказались подделками.

 

Уточнения

Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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