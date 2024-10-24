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Картины Галкина* и Пугачёвой из деревни Грязь оказались подделкой

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Большинство картин, которые народная артистка Алла Пугачёва и её супруг, комик Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) попытались вывезти за границу, оказались подделкой.

Картины Галкина* и Пугачёвой из деревни Грязь оказались подделкой
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, эксперты пришли к выводу, что стоимость этих произведений была завышена.

По словам адвоката Александра Добровинского, обнаруженные в деревне Грязь полотна оказались копиями. Например, картина из коллекции "Вид на город у реки с ветряной мельницей" художника Яна ван Гойена, который был современником Рембрандта, была продана на аукционе Sotheby's и сейчас находится в личной коллекции американского бизнесмена.

Он отметил, что оригинал картины может стоить до 500 тысяч долларов, а хорошая копия — лишь 10-15 тысяч рублей. Однако на таможне сотрудники не будут разбираться, оригинал перед ними или копия, поэтому не разрешают вывоз без всех необходимых бумаг.

Ранее Дарья Мельникова поделилась своим изображением в купальнике после третьих родов.

 

 

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Максим Александрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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