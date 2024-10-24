Тимур Хайдаров разоблачил заявления Киркорова о натуральной красоте: сделали мы

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Пластический хирург Тимур Хайдаров опроверг заявления Филиппа Киркорова о его натуральной внешности.

Фото: https://t.me/s/official_kirkorov by Телеграм-канал Филиппа Киркорова is licensed under public doman

57-летний Филипп Киркоров не устаёт утверждать, что хорошо выглядит благодаря своим собственным стараниям.

Король российской эстрады объяснял, что активно занимается спортом, вставая в 5 утра для того, чтобы начать свой день с плавания.

Пластический хирург Тимур Хайдаров, который очень дружен с народным артистом России, не намерен преуменьшать свои заслуги. В программе "Сплетни-шейкер" на МУЗ-ТВ он отметил, что специалисты приложили руку к образу знаменитости.

"Сделали мы. Да делали, конечно", — цитирует слова Хайдарова Радио1.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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