Рэпер Гуф отправился в рехаб, чтобы избежать тюремного срока за дебош

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Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, поспешил на лечение в рехаб под угрозой тюремного заключения.

Фото: https://vk.com/guf by ВК-аккаунт рэпера Гуфа is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал Mash, рэпер Гуф отправился лечиться в рехаб, так как над звездой рэпа замаячила перспектива сесть в тюрьму.

Сообщается, что артисту рекомендуют лечь в частную московскую клинику на несколько месяцев в надежде на то, что срок давности по делу о дебоше подойдёт к концу.

Полиция якобы не сможет добраться да рэпера Гуфа, если он будет лечиться в клинике.

Ранее рэпер Гуф снял видео из полицейского отделения, куда его и ещё нескольких людей доставили по подозрению в нарушении общественного порядка. По одной из версий случилась драка из-за некой девушки.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.



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