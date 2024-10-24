Виктория Боня отправилась покорять самую высокую точку планеты Эверест: горы, я лечу к вам

Звезда "Дома-2" Виктория Боня сообщила, что идёт взбираться на новые горные вершины.
Новоиспечённая альпинистка Виктория Боня записала видео в "Инстаграме"* на фоне жёлтого вертолёта и мешков со снаряжением.
"Горы, я лечу к вам", — вскричала воодушевлённая знаменитость.
Боня опубликовала фотографию самой высокой точки планеты гору Эверест.
"А вот и она, моя следующая гора", — написала под снимком Виктория.
Модель набралась сил и готова к покорению новых высот. Ранее она забралась на вершину горы Манаслу, расположенной в Гималаях.
Подписчики пожелали звезде удачи.
Ранее Виктория Боня сравнила восхождение на гору с родами без эпидуралки.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Джомолу́нгма Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха (непальск. सगरमाथा), Шэнмуфэ́н (кит. трад. 聖母峰, упр. 圣母峰, пиньинь Shèngmǔ fēng) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).
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