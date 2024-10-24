Виктория Боня отправилась покорять самую высокую точку планеты Эверест: горы, я лечу к вам

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня сообщила, что идёт взбираться на новые горные вершины.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Новоиспечённая альпинистка Виктория Боня записала видео в "Инстаграме"* на фоне жёлтого вертолёта и мешков со снаряжением.

"Горы, я лечу к вам", — вскричала воодушевлённая знаменитость.

Боня опубликовала фотографию самой высокой точки планеты гору Эверест.

"А вот и она, моя следующая гора", — написала под снимком Виктория.

Модель набралась сил и готова к покорению новых высот. Ранее она забралась на вершину горы Манаслу, расположенной в Гималаях.

Подписчики пожелали звезде удачи.

Ранее Виктория Боня сравнила восхождение на гору с родами без эпидуралки.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Джомолу́нгма Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха (непальск. सगरमाथा), Шэнмуфэ́н (кит. трад. 聖母峰, упр. 圣母峰, пиньинь Shèngmǔ fēng) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.