Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лерчек высказалась о романе Бородиной и Сердюкова: не хочу быть на их месте
Карантин в Люблино из-за случаев бешенства домашних животных
Какие запчасти сложнее всего достать для автомобилей в России
Дочь Марии Шукшиной отреклась от матери: для меня не существует
От чего зависит продолжительность жизни кошки: секреты долгожителей
Мария Шарапова войдет в Международный зал теннисной славы
Находящаяся под домашним арестом Лерчек подала в суд на маркетплейс
Лучшие упражнения для тренировки рук и плеч
Готовим вкуснейший салат из крабовых палочек, капусты и укропа

Виктория Боня отправилась покорять самую высокую точку планеты Эверест: горы, я лечу к вам

0:56
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня сообщила, что идёт взбираться на новые горные вершины.

Виктория Боня отправилась покорять самую высокую точку планеты Эверест: горы, я лечу к вам
Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Новоиспечённая альпинистка Виктория Боня записала видео в "Инстаграме"* на фоне жёлтого вертолёта и мешков со снаряжением.

"Горы, я лечу к вам", — вскричала воодушевлённая знаменитость.

Боня опубликовала фотографию самой высокой точки планеты гору Эверест.

"А вот и она, моя следующая гора", — написала под снимком Виктория.

Модель набралась сил и готова к покорению новых высот. Ранее она забралась на вершину горы Манаслу, расположенной в Гималаях.

Подписчики пожелали звезде удачи.

Ранее Виктория Боня сравнила восхождение на гору с родами без эпидуралки.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Джомолу́нгма Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха (непальск. सगरमाथा), Шэнмуфэ́н (кит. трад. 聖母峰, упр. 圣母峰, пиньинь Shèngmǔ fēng) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Наука и техника
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили Аудио 
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Еда и рецепты
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Саммит БРИКС принёс России признание и уважение как состоявшемуся мировому лидеру Любовь Степушова Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
FT: на Западе серьёзно относятся к идее создания BRICS Bridge
Лерчек высказалась о романе Бородиной и Сердюкова: не хочу быть на их месте
Карантин в Люблино из-за случаев бешенства домашних животных
Какие запчасти сложнее всего достать для автомобилей в России
Дочь Марии Шукшиной отреклась от матери: для меня не существует
От чего зависит продолжительность жизни кошки: секреты долгожителей
Мария Шарапова войдет в Международный зал теннисной славы
Находящаяся под домашним арестом Лерчек подала в суд на маркетплейс
Лучшие упражнения для тренировки рук и плеч
Готовим вкуснейший салат из крабовых палочек, капусты и укропа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.