Ксения Собчак высказалась о двух наметившихся трендах в России: думайте

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак обратила внимание на новости о школьных туалетах и кражах сливочного масла в РФ.

Фото: PublicDomainPictures.net by Alex Borland, CC0

Журналистка отметила, что всё чаще в СМИ появляются сообщения об установках в школьных туалетах камер видеонаблюдения. В Ростове-на-Дону, в частности, установили муляж камеры в мужском туалете в школе.

Другая новость, которая заинтересовала Собчак, связана с тем, что сливочное масло стоимостью более 200 рублей стали продавать в контейнерах, так как участились случаи краж этого подорожавшего продукта питания.

"На этой неделе наметилось два тренда: камеры в школьных туалетах и дорогое краденое масло в коробках. Думайте", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.



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