Многодетная мать Дарья Мельникова показала фигуру в купальнике

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Актриса и звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова, недавно ставшая матерью в третий раз, поделилась своими фотографиями в купальнике перед тренировкой по плаванию. На снимках она запечатлела себя в чёрном слитном купальнике и свитере, объяснив, что выбрала этот наряд для открытого бассейна, чтобы не замерзнуть.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дарьи Мельниковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Дарья Мельникова недавно раскрыла свою личную жизнь, объявив о том, что вышла замуж во второй раз и стала мамой 19 июня. Она смонтировала видеоролик ко дню рождения Романа Набатова, которого назвала своим мужем. На последнем кадре можно увидеть актрису с их общим ребёнком на руках, однако она до сих пор не раскрывает пол и имя малыша.

У Дарьи Мельниковой уже есть двое старших детей — сыновья Артур и Марк, от бывшего мужа Артура Смольянинова*, который признан в РФ иноагентом и включён в список террористов и экстремистов. В 2021 году Мельникова призналась, что развелась с отцом мальчиков, но сохранила с ним хорошие отношения.

Ранее Мария Машкова обратилась к своей матери.

Уточнения

Да́рья Алексе́евна Ме́льникова (род. 9 февраля 1992, Омск) — российская актриса театра, кино и дубляжа.



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