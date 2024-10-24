Юрий Лоза рассказал о переплате за коммунальные услуги: важнее, чем выборы в Америке

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Певец Юрий Лоза поделился своей маленькой радостью, связанной с оплатой за коммунальные услуги.

Фото: mosreg.ru by Александр Кожохин, PDM

Автор и исполнитель хита "Плот" отреагировал на критику подписчиков, которые упрекнули артиста в том, что он не пишет на актуальные темы в масштабах страны и мира.

Лоза отметил, что предоставляет это дело профильным специалистам.

"Если тебя интересуют большие темы, зачем ты пасёшься на моей странице", — поставил на место хейтеров певец.

Лоза объяснил, что приятным сюрпризом для него было то, что за электрическую энергию у него обнаружилась переплата.

"Они по средним показателям считали, но я столько не нажигал. Хоть маленькая, а радость, и она для меня важнее, чем выборы в Америке", — написал Юрий Эдуардович в Telegram-канале.

Ранее Юрия Лозу возмутила обязанность делать отчисления в Пенсионный фонд.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».



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