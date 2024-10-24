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Проживающая в США Мария Машкова публично обратилась к матери: моя родина

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В день 60-летия своей матери, живущая в США актриса Мария Машкова, обратилась к ней с трогательным поздравлением. Она назвала свою маму "родиной".

Проживающая в США Мария Машкова публично обратилась к матери: моя родина
Фото: instagram.com by личный аккаунт Марии Машковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

После начала специальной военной операции на Украине дочь Владимира Машкова покинула Россию и переехала в США, где высказывается в негативном ключе о нашей стране. Из-за разницы во взглядах она перестала общаться с отцом.

Однако, несмотря на это, Мария Машкова сохраняет тёплые и близкие отношения со своей матерью, которая уже несколько лет живёт за границей.

"Мама! У меня к тебе очень сильное чувство, больше самой большой любви. Для меня последние почти три года родина — это ты. Твоя дочка Маша", — написала актриса.

Владимир Машков и Елена Шевченко познакомились в театральном училище, поженились, и у них родилась дочь Мария. К сожалению, их брак не был долгим.

Ранее Сати Казанова дала ответ на критику, связанную с её поздней беременностью.

Уточнения

Мария Владимировна Машко́ва (род. 19 апреля 1985, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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