Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГАИ рассказала о лишении прав за распитие алкоголя в автомобиле
Джокович и Медведев пропустят турнир в России
Нетуристическое место: город в Японии, где сугробы достигают 8 метров
Почему не получается приготовить шарлотку
Как приготовить замороженный чай
Косметолог рассказала о новейшей процедуре омоложения, которая помогает сохранить кожу упругой
Учёные успешно завершили испытания импланта, помогающего вернуть зрение
Ревень в кулинарии: готовим варенье, джем и даже окрошку
Шторы как элемент интерьера: как не ошибиться с выбором

Садальский высмеял борьбу депутатов с узкими джинсами: привет кожаным штанам Шамана

0:56
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский прокомментировал заявления представителя Госдумы о том, что узкие джинсы у мужчин подрывают традиционные ценности в РФ.

Садальский высмеял борьбу депутатов с узкими джинсами: привет кожаным штанам Шамана
Фото: https://t.me/s/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал на слова члена Общественного совета при Комитете Госдумы по защите семьи Элины Жгутовой, которая уверена, что джинсы у мужчин ведут к популяризации нетрадиционной сексуальной ориентации.

Женщина считает, что именно наряды стиляг и джаз поспособствовали развалу СССР.

"Боже мой, о чём думают депутаты?! Обо всём, только не о проблемах народа", — выразил возмущение Садальский в личном Telegram-канале.

Заслуженный артист РСФСР посоветовал Жгутовой обратить внимание на внешний вид певца Шамана.

"Пусть передаст привет узким кожаным штанам Шамана", — заявил Садальский.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ландшафтный дизайн: как самостоятельно создать камень для сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн: как самостоятельно создать камень для сада Аудио 
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Еда и рецепты
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Любовь Степушова Платформа ГАЗ-66МБ. Вторая жизнь легендарной советской "Шишиги" Дмитрий Плотников
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Учёные успешно завершили испытания импланта, помогающего вернуть зрение
Ревень в кулинарии: готовим варенье, джем и даже окрошку
Шторы как элемент интерьера: как не ошибиться с выбором
Садальский высмеял борьбу депутатов с узкими джинсами: привет кожаным штанам Шамана
Россия и Саудовская Аравия теряют долю на нефтяном рынке Азии
Устранение мифов о кошках: факты, которые удивят
Что добавить в рыбные котлеты для сочности и нежности
Ограбление перед матчем ЛЧ произошло в Барселоне
Как построить идеальную теплицу своими руками: пошаговая инструкция
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.