Садальский высмеял борьбу депутатов с узкими джинсами: привет кожаным штанам Шамана

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Актёр Станислав Садальский прокомментировал заявления представителя Госдумы о том, что узкие джинсы у мужчин подрывают традиционные ценности в РФ.

Фото: https://t.me/s/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал на слова члена Общественного совета при Комитете Госдумы по защите семьи Элины Жгутовой, которая уверена, что джинсы у мужчин ведут к популяризации нетрадиционной сексуальной ориентации.

Женщина считает, что именно наряды стиляг и джаз поспособствовали развалу СССР.

"Боже мой, о чём думают депутаты?! Обо всём, только не о проблемах народа", — выразил возмущение Садальский в личном Telegram-канале.

Заслуженный артист РСФСР посоветовал Жгутовой обратить внимание на внешний вид певца Шамана.

"Пусть передаст привет узким кожаным штанам Шамана", — заявил Садальский.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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