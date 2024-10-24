Садальский высмеял борьбу депутатов с узкими джинсами: привет кожаным штанам Шамана

Актёр Станислав Садальский прокомментировал заявления представителя Госдумы о том, что узкие джинсы у мужчин подрывают традиционные ценности в РФ.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал на слова члена Общественного совета при Комитете Госдумы по защите семьи Элины Жгутовой, которая уверена, что джинсы у мужчин ведут к популяризации нетрадиционной сексуальной ориентации.
Женщина считает, что именно наряды стиляг и джаз поспособствовали развалу СССР.
"Боже мой, о чём думают депутаты?! Обо всём, только не о проблемах народа", — выразил возмущение Садальский в личном Telegram-канале.
Заслуженный артист РСФСР посоветовал Жгутовой обратить внимание на внешний вид певца Шамана.
"Пусть передаст привет узким кожаным штанам Шамана", — заявил Садальский.
Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
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