Анна Седокова пожаловалась на ухудшение самочувствия на фоне развода: дальше больнее и страшнее

Певица Анна Седокова в своем личном блоге рассказала о том, что из-за стресса, связанного с предстоящим разводом, её самочувствие ухудшилось. По словам артистки, у неё обострилась крапивница и появился отёк Квинке.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Исполнительница отметила, что её лицо опухло, а тело покрылось красными пятнами. Однако она не была удивлена такой реакции организма, так как за последние дни пережила настоящий кошмар.

Ситуация осложняется тем, что укол, который мог бы помочь Анне, больше не поставляется в Россию.

"Это означает, что впереди меня ждёт ещё больше страхов и боли", — поделилась она.

Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой. В разговоре с поклонниками она заверила, что не нуждается в помощи, так как привыкла решать свои проблемы самостоятельно.

Ранее Анастасия Уколова рассказала о своём романе с Егором Кридом.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; род. 2 июля 1992 год, Краслава, Латвия) — латвийский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.



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