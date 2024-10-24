Актриса Анастасия Уколова ответила на слухи об интрижке с Егором Кридом: он меня заблокировал

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Анастасия Уколова рассказала, что была увлечена певцом Егором Кридом, у которого снялась в клипе. Однако, по её словам, серьёзных отношений между ними не возникло.

Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, CC BY-SA 4.0

В беседе с журналисткой Лаурой Джугелией Уколова поделилась, что они познакомились на пробах фильма. Тогда они не произвели друг на друга впечатления, но позже она написала ему личное сообщение. В ответ певец пригласил её сняться в своём клипе.

"Между нами были какие-то непонятные отношения. Не могу сказать, что мы встречались или были парой, но мы были симпатичны друг другу. Это могло бы перерасти во что-то большее", — отметила она.

Однако, по словам актрисы, в настоящее время артист заблокировал её из-за её резких, но правдивых высказываний. Последней причиной их ссоры стало осуждение Уколовой песни и клипа Егора Крида, посвящённых блогерше Вале Карнавал.

Ранее Мария Погребняк также поделилась своими мыслями о скандале с рэпером Natan.

Уточнения

Анастаси́я Влади́мировна Уко́лова (род. 22 мая 1994, Пятигорск, Ставропольский край) — российская актриса театра и кино.



Его́р Сплит (Крид) (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



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