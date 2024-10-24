Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хейли Бибер показала подарок от Джастина Бибера, сделанный без повода
Узбекистан стремится к активному партнерству с БРИКС
Лаосский лидер: БРИКС — ключевой игрок в трансформации мирового порядка
Путин на саммите БРИКС: необходимы радикальные изменения ситуации в секторе Газа
Россиянам рассказали, куда можно отправиться на ноябрьские праздники
Бразилия призывает к осторожности: необходимость деэскалации конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
Украина обиделась: Киев опровергает информацию о нежелании ряда стран видеть Украину в НАТО
Материнский капитал на авто: в Госдуме предложили поддержку многодетным семьям
ОАЭ высоко оценили российское председательство в БРИКС

Актриса Анастасия Уколова ответила на слухи об интрижке с Егором Кридом: он меня заблокировал

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анастасия Уколова рассказала, что была увлечена певцом Егором Кридом, у которого снялась в клипе. Однако, по её словам, серьёзных отношений между ними не возникло.

Актриса Анастасия Уколова ответила на слухи об интрижке с Егором Кридом: он меня заблокировал
Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, CC BY-SA 4.0

В беседе с журналисткой Лаурой Джугелией Уколова поделилась, что они познакомились на пробах фильма. Тогда они не произвели друг на друга впечатления, но позже она написала ему личное сообщение. В ответ певец пригласил её сняться в своём клипе.

"Между нами были какие-то непонятные отношения. Не могу сказать, что мы встречались или были парой, но мы были симпатичны друг другу. Это могло бы перерасти во что-то большее", — отметила она.

Однако, по словам актрисы, в настоящее время артист заблокировал её из-за её резких, но правдивых высказываний. Последней причиной их ссоры стало осуждение Уколовой песни и клипа Егора Крида, посвящённых блогерше Вале Карнавал.

Ранее Мария Погребняк также поделилась своими мыслями о скандале с рэпером Natan.

Уточнения

Анастаси́я Влади́мировна Уко́лова (род. 22 мая 1994, Пятигорск, Ставропольский край) — российская актриса театра и кино. 

Его́р Сплит (Крид) (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Ландшафтный дизайн: как самостоятельно создать камень для сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн: как самостоятельно создать камень для сада Аудио 
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Экономика и бизнес
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Ида Галич перестала скрывать возлюбленного, с которым вместе уже год: весь мир теперь знает
Таиланд вводит новый туристический сбор для иностранцев с 2025 года
Мастера флирта и соблазна: астролог назвала топ-5 знаков зодиака
Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: ключевой свидетель не доехал до суда
Как луковая шелуха спасет ваш сад от болезней и вредителей
Какие сорта картофеля выбрать для жарки, пюре и супов
ЦСКА: оборона, которую признали лучшей в России
Эффективная экономия бензина: обязательно нужно знать водителям
На Солнце произошла мощная вспышка
Кто умнее: кошки или собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.