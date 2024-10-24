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Прохора Шаляпина вывел из себя работающий у дома дворник: гадят мне в душу

0:56
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин пожаловался на дворника во дворе, который испортил ему настроение.

Прохора Шаляпина вывел из себя работающий у дома дворник: гадят мне в душу
Фото: https://vk.com/shalyapin_official by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором он показывает осенние деревья возле жилого дома.

"Посмотрите какая красота. И вот этот Карлсон наяривает с самого утра", — сказал артист, снимая работающего вдалеке дворника.

Вывел из себя звезду работающий "пропеллер" в руках у сотрудника коммунального хозяйства.

"Бесит меня каждую осень", — объяснил артист.

Шаляпин посоветовал дворнику мести метлой, отказавшись от использования "воздушной штуки".

"Вы в космос можете улететь на этом пропеллере. Всю осень мне портят, гадят мне в душу этим пропеллером", — пожаловался Прохор.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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