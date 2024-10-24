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Мария Погребняк осудила женатого рэпера Natan за интрижку с Лерчек: опозорил и жену, и детей

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Мария Погребняк резко осудила известного рэп-исполнителя Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) за его отношения с Валерией Чекалиной, известной как Лерчек, на проекте "Звёзды в джунглях". Она считает, что своим поведением он опозорил свою жену и детей.

Мария Погребняк осудила женатого рэпера Natan за интрижку с Лерчек: опозорил и жену, и детей
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

В интервью с VOICE многодетная мать рассказала, что не поддерживает и Лерчек, которая, по её словам, знала о семейном статусе исполнителя. Погребняк призналась, что не понимает женщин, которые стремятся к отношениям с женатыми мужчинами.

Мария уверена, что музыкант должен был осознавать, что проект будут смотреть дети, а все сцены будут записываться и прослушиваться.

"Даже если у вас возникли чувства к Лерчек, то после проекта вы могли бы позвонить ей и назначить свидание. Зачем делать это в публичном пространстве? Вы же знаете, что проект смотрят дети. Если вы даже разойдётесь со своей женой, то своим поведением вы причиняете боль в первую очередь своим детям. Я не могу оправдать его поступок", — подчеркнула она.

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Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)
(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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