Паулина Андреева объяснила, как следует вести себя женщине после замужества

Актриса Паулина Андреева, у которой по слухам не всё гладко в отношениях с мужем Фёдором Бондарчуком, поделилась советами с замужними женщинами.
В СМИ распространяются слухи о разводе Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука, однако сами знаменитости никак не комментируют такие сообщения.
Паулина Андреева попозировала в новой фотосессии для журнала Marie Claire и согласилась побеседовать с глянцевым изданием о ревности, браке и одиночестве.
"Ревнива ли я? В достаточной степени, да, конечно. Отношение к одиночеству? Важнейшее дело — полюбить быть с собой один на один", — цитирует слова Паулины Marie Claire.
Андреева посоветовала женщинам не полагаться только на супруга в браке, а заниматься собственным развитием. Она уверена, что жена даже очень обеспеченного мужа не должна ограничивать себя только чисто женскими обязанностями.
Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор. Председатель совета директоров АО «Ленфильм».
Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук); 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.
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