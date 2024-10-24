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Паулина Андреева объяснила, как следует вести себя женщине после замужества

0:58
Шоу-бизнес

Актриса Паулина Андреева, у которой по слухам не всё гладко в отношениях с мужем Фёдором Бондарчуком, поделилась советами с замужними женщинами.

Паулина Андреева объяснила, как следует вести себя женщине после замужества
Фото: https://vk.com/paulina_andreeva_official_page by ВК-аккаунт Паулины Андреевой is licensed under public doman

В СМИ распространяются слухи о разводе Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука, однако сами знаменитости никак не комментируют такие сообщения.

Паулина Андреева попозировала в новой фотосессии для журнала Marie Claire и согласилась побеседовать с глянцевым изданием о ревности, браке и одиночестве.

"Ревнива ли я? В достаточной степени, да, конечно. Отношение к одиночеству? Важнейшее дело — полюбить быть с собой один на один", — цитирует слова Паулины Marie Claire.

Андреева посоветовала женщинам не полагаться только на супруга в браке, а заниматься собственным развитием. Она уверена, что жена даже очень обеспеченного мужа не должна ограничивать себя только чисто женскими обязанностями.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор. Председатель совета директоров АО «Ленфильм».

Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук); 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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