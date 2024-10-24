Ида Галич перестала скрывать возлюбленного, с которым вместе уже год: весь мир теперь знает

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Ида Галич раскрыла личность своего избранника. Она призналась, что встречается с бизнесменом Олегом Ледвичем.

Фото: Telegram by Telegram-канал Иды Галич, PDM

Осенью пара отметила первую годовщину отношений, и в честь этого события они решили дать совместное интервью. В нем они объявили о запуске общего проекта.

Ида Галич поделилась, что рядом с Олегом чувствует себя по-настоящему счастливой. В интервью журналу "ОК!" она рассказала, что они планируют производить биологически активные добавки.

"На стадии разработки мы с Олегом и нашими партнёрами летали в Азию, чтобы выбрать лучшее производство витаминов. У нас будут потрясающие составы. Я готова поспорить, что это будет мини-революция в этой сфере", — отметила она.

Также Ида призналась в любви своему избраннику и отметила, что теперь, наконец, весь мир узнал об их романе.

Ранее Сати Казанова также рассказывала о своих отношениях с женатым мужчиной.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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