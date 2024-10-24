Ида Галич перестала скрывать возлюбленного, с которым вместе уже год: весь мир теперь знает

Блогерша и телеведущая Ида Галич раскрыла личность своего избранника. Она призналась, что встречается с бизнесменом Олегом Ледвичем.
Осенью пара отметила первую годовщину отношений, и в честь этого события они решили дать совместное интервью. В нем они объявили о запуске общего проекта.
Ида Галич поделилась, что рядом с Олегом чувствует себя по-настоящему счастливой. В интервью журналу "ОК!" она рассказала, что они планируют производить биологически активные добавки.
"На стадии разработки мы с Олегом и нашими партнёрами летали в Азию, чтобы выбрать лучшее производство витаминов. У нас будут потрясающие составы. Я готова поспорить, что это будет мини-революция в этой сфере", — отметила она.
Также Ида призналась в любви своему избраннику и отметила, что теперь, наконец, весь мир узнал об их романе.
Ранее Сати Казанова также рассказывала о своих отношениях с женатым мужчиной.
И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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