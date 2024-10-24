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Янис Тимма честно ответил на вопрос об изменах Анне Седоковой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Латвийский баскетболист Янис Тимма столкнулся с серьёзным испытанием в жизни: его супруга, певица Анна Седокова, подала в суд иск о расторжении брака. Поклонники предполагают, что причиной разлада в паре стали измены со стороны спортсмена.

Янис Тимма честно ответил на вопрос об изменах Анне Седоковой
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Янис Тимма активно ведёт блог, где общается с подписчиками, иногда не выбирая выражений. Так, на вопрос о том, действительно ли он изменил Анне, баскетболист ответил: "Не думаю".

В комментариях к его блогу высказалась другая девушка, назвав спортсмена незрелым человеком и задав вопрос, как с таким можно построить семью. В ответ Тимма написал, что с ней он бы и не стал заводить отношения.

Анна Седокова объявила о расставании с мужем в начале сентября. В тот же период она сменила причёску и перекрасила волосы в рыжий цвет. В октябре появилась информация о том, что она обратилась в суд с требованием расторгнуть брак со спортсменом.

Ранее Стас Ярушин высказался о судебном процессе с одной из участниц Инстасамки.

 

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; род. 2 июля 1992 год, Краслава, Латвия) — латвийский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. 

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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