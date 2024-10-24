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Стас Ярушин раскрыл подробности о суде с Инстасамкой: я не боюсь

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец и артист Стас Ярушин рассказал, что после проигрыша в суде исполнительнице Инстасамке (настоящее имя Дарья Зотеева) он выплатил ей 550 тысяч рублей.

Стас Ярушин раскрыл подробности о суде с Инстасамкой: я не боюсь
Фото: instagram.com by личный аккаунт Стаса Ярушина в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью газете "Комсомольская правда" он признался, что заплатил сумму, указанную судьёй, и на этом их спор был окончен. При этом артист, ведущий своё шоу на YouTube-канале "МУЗLOFT", заявил, что не боится повторения подобных ситуаций с другими коллегами.

"Нам многие ребята, я благодарен очень многим артистам, на которых мы делали каверы, говорят: "Спасибо огромное, что вы популяризируете наши песни, нам очень приятно". И есть такой прецедент. И много таких примеров, что после того, как песни прозвучали в МузЛофте, даже уже забытые, их стали больше слушать", — пояснил Ярушин.

Инстасамка выиграла суд против Ярушина после того, как её директор подал иск из-за прозвучавшей песни "За деньги — да" в рамках YouTube-шоу. Суд частично удовлетворил иск Зотеевой.

Ранее ведущая программы "Давай поженимся!" прокомментировала измену жене рэпера Natan.

Уточнения

Станисла́в Серге́евич Яру́шин (род. 14 января 1981, Челябинск, СССР) — российский актёр, шоумен, телеведущий, певец, продюсер. 

Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Зоте́ева; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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