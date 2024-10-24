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Народная сваха Сябитова раскрыла, почему Natan изменил жене на камеру

1:29
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова в своём личном Telegram-канале предположила, что рэпер Natan, настоящее имя которого Алишер Мирзохонов, изменил своей жене с блогершей Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, с целью пиара.

Народная сваха Сябитова раскрыла, почему Natan изменил жене на камеру
Фото: Telegram by Telegram-канал Розы Сябитовой, PDM

Народная сваха не скрывает, что у каждой измены есть свои причины. Однако в данном случае она видит корыстные мотивы. Поскольку видео было опубликовано в открытом доступе, можно предположить, что это было сделано для улучшения материального положения или социального статуса.

"Хайп! Измена из корыстных побуждений всегда вызывает наибольшее моральное осуждение в обществе. Однако с появлением интернета это осуждение лишь увеличивает число просмотров и подписчиков, а значит, и шанс заработать больше денег. Такая измена — лишь разновидность любовной коммерческой сделки и никогда не даёт хороший результат. Пострадает семья изменщика", — поделилась своим мнением телеведущая.

11 октября в прессе появилось видео, на котором блогерша Лерчек сидела на коленях у рэп-исполнителя. Они страстно целовались и обнимались.

Жена артиста Анастасия Швецова рассказала, что ушла от мужа за месяц до того, как он отправился на проект "Звёзды в джунглях". Однако участница шоу Алана Мамаева назвала это ложью.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)
(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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