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Мать Моргенштерна* накопила долгов в России на 3 миллиона рублей

1:19
Шоу-бизнес

Мать известного рэпера Моргенштерна* не собирается платить долги в России. Судебные приставы не смогли взыскать с неё более трёх миллионов рублей.

Мать Моргенштерна* накопила долгов в России на 3 миллиона рублей
Фото: Канал t.me/shot_shot by Скриншот видео канала t.me/shot_shot, PDM

По данным SHOT, 26 лет назад Марина Моргенштерн зарегистрировала в Уфе компанию "Николь". Однако в 2015 году к фирме возникли претензии из-за неуплаты аренды управлению административными зданиями Башкортостана. Суд обязал её выплатить 3 миллиона 74 тысячи 540 рублей. С учётом штрафов и сборов сумма долга увеличилась до 3 миллионов 182 тысяч 693 рублей.

Уже восемь лет Марина Моргенштерн не может расплатиться с долгом. Имущества, которое можно было бы использовать для оплаты, нет. В 2021 году приставы сообщили, что не могут найти её, поскольку она вышла замуж во второй раз и переехала на постоянное место жительства в Испанию.

В 2023 году исполнительное производство было закрыто, а компания была ликвидирована. Между тем тремя годами раньше мать Моргенштерна рассказывала, что Алишер даёт ей очень много денег.

* Признан в России иноагентом.

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа) — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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