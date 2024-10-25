Игорю Богомазову из Отпетых мошенников диагностировали обострение слизисто-гнойного бронхита

Стало известно, что солист группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов попал в больницу на прошлой неделе из-за осложнений после перенесённой пневмонии. После шести дней в стационаре артист почувствовал себя лучше и был выписан домой.
Годы берут своё даже у звёзд. В последнее время у Богомазова были проблемы с давлением, и примерно с августа он начал замечать, что показания тонометра стали выше. На фоне этого у него произошло поражение кровеносных сосудов глаз, что привело к ухудшению зрения.
Врачи порекомендовали артисту соблюдать диету, выполнять умеренные физические нагрузки, отказаться от курения и даже избегать мест, где курят.
"Отпетые мошенники" — российская поп-группа, основанная в 90-х годах в Санкт-Петербурге продюсером Евгением Орловым.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.