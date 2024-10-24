Виктор Дробыш: Прохор Шаляпин мог быть певцом а-ля Басков, но пошёл по другому пути

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Виктор Дробыш уверен, что некоторые артисты приходят в шоу-бизнес, чтобы добиться славы, а не творить. К таким он отнёс и Прохора Шаляпина, называя его своим неудачным проектом.

Фото: YouTube канал Телеканал ТВ-3 by Скриншот видео YouTube канала Телеканал ТВ-3, PDM

Виктор Дробыш в своё время продвигал таких звёзд, как Стас Пьеха, Наталья Подольская, Зара, Юлия Михальчик и других. Он писал им хиты, которые прославили исполнителей на долгие годы. Среди них был и Прохор Шаляпин, ставший финалистом "Фабрики звёзд-6" и подававший большие надежды.

Дробыш говорит, что именно он сделал имя начинающей звезде, в прямом и переносном смысле, поскольку его настоящее имя — Андрей Захаренков.

Но сейчас Прохор более известен как частый гость скандальных шоу, который сначала выдавал себя за потомка Фёдора Шаляпина, а потом начал жениться на бабушках.

"Есть много бестолковых, бездарных идиотов, которые на рынке существуют. По факту что он поёт, и кто он, даже многие не знают. Ну, яркий пример — Прохор Шаляпин. Он же всё-таки музыкант. Начал с "Фабрики", это же я мумию откопал. Он же мог быть и певцом, каким-нибудь а-ля Басков. Но пошёл по другому пути", — высказался Дробыш.

По его словам, Шаляпин безусловно на слуху, участвует в различных шоу, его приглашают на разные каналы, но это не имеет никакого отношения к музыке.

Уточнения

Ви́ктор Я́ковлевич Дро́быш (род. 27 июня 1966, Колпино, Ленинград) — российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России (2010).



