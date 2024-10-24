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Ксения Бородина рассказала, как её дочери приняли нового избранника мамы

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Шоу-бизнес

Ксения Бородина поделилась историей о том, как её дочери восприняли появление в их жизни нового избранника мамы.

Ксения Бородина рассказала, как её дочери приняли нового избранника мамы
Фото: YouTube канал Чужое Мнение by Скриншот видео YouTube канала Чужое Мнение, PDM

По словам телеведущей, это не стало для них неожиданностью, поскольку они уже видели Николая на съёмках проекта о выживании, где они начали общаться и подружились.

После того, как между ними завязались отношения, Ксения честно рассказала дочерям о том, что они встречаются. А для детей самое важное — это счастье их матери.

Девочки проводят с Николаем много времени вместе. Веселятся, играют в прятки, общаются, обсуждая множество тем. Дети видят маму счастливой, спокойной, и это для них самое важное, уверена Ксения.

У Николая Сердюкова тоже есть дочь Николь, с которой Маруся и Теона познакомились и даже подружились.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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