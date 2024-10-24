Ксения Бородина рассказала, как её дочери приняли нового избранника мамы

Ксения Бородина поделилась историей о том, как её дочери восприняли появление в их жизни нового избранника мамы.
По словам телеведущей, это не стало для них неожиданностью, поскольку они уже видели Николая на съёмках проекта о выживании, где они начали общаться и подружились.
После того, как между ними завязались отношения, Ксения честно рассказала дочерям о том, что они встречаются. А для детей самое важное — это счастье их матери.
Девочки проводят с Николаем много времени вместе. Веселятся, играют в прятки, общаются, обсуждая множество тем. Дети видят маму счастливой, спокойной, и это для них самое важное, уверена Ксения.
У Николая Сердюкова тоже есть дочь Николь, с которой Маруся и Теона познакомились и даже подружились.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ — российская телеведущая, актриса и диджей.
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