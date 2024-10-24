Митя Фомин рассказал, что купил квартиру в Москве на чёрный день

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Митя Фомин сообщил, что приобрёл в ипотеку квартиру в районе Кутузовского проспекта Москвы. Новый объект недвижимости обошёлся ему в 40 миллионов рублей.

Фото: YouTube канал МУЗ ЗОЛОТО by Скриншот видео YouTube канала МУЗ ЗОЛОТО, PDM

Исполнитель объяснил, что не всегда будет успешным, здоровым и богатым. Сейчас он на публике поддерживает свой имидж, но это не может длиться вечно. А между тем у него нет пассивного дохода или какого-либо дополнительного бизнеса.

"Поэтому что-нибудь, знаете, на чёрный день надо, чтобы тебя кормило", — признался певец

Певец назвал покупку квартиры с прекрасным видом на Москву-реку инвестицией, которая позволит ему чувствовать себя обеспеченным в будущем.

Уточнения

Ми́тя Фоми́н (полное имя — Дми́трий Анато́льевич Фоми́н; род. 17 января 1974, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российский певец, театральный актёр, телеведущий.



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