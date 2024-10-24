Митя Фомин рассказал, что купил квартиру в Москве на чёрный день

Певец Митя Фомин сообщил, что приобрёл в ипотеку квартиру в районе Кутузовского проспекта Москвы. Новый объект недвижимости обошёлся ему в 40 миллионов рублей.
Исполнитель объяснил, что не всегда будет успешным, здоровым и богатым. Сейчас он на публике поддерживает свой имидж, но это не может длиться вечно. А между тем у него нет пассивного дохода или какого-либо дополнительного бизнеса.
"Поэтому что-нибудь, знаете, на чёрный день надо, чтобы тебя кормило", — признался певец
Певец назвал покупку квартиры с прекрасным видом на Москву-реку инвестицией, которая позволит ему чувствовать себя обеспеченным в будущем.
Ми́тя Фоми́н (полное имя — Дми́трий Анато́льевич Фоми́н; род. 17 января 1974, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российский певец, театральный актёр, телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.