И снова Стивен Кинг. В США снимут восьмисерийный фильм по книге Кэрри

Режиссёры американской киноиндустрии никак не могут забыть роман Стивена Кинга "Кэрри". Майк Флэнаган, известный своими работами в жанре хоррор, решил создать новую экранизацию этого произведения в виде восьмисерийного сериала для платформы Amazon.
Стоит отметить, что на данный момент уже существует четыре экранизации этой книги. А за плечами режиссёра Майка Флэнагана уже есть несколько успешных адаптаций произведений Стивена Кинга, таких как "Доктор Сон", "Игры Джералда" и "Жизнь Чака". Также он известен своими работами "Призрак дома на холме" и "Уиджи. Доска дьявола".
Критики уверены в качестве нового сериала, но задаются вопросом: какой такой особенный материал нашёл сценарист в произведении, и чем вдохновляется, чтобы создать восьмисерийную экранизацию?
Сти́вен Э́двин Кинг — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище "Король ужасов".
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