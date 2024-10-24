И снова Стивен Кинг. В США снимут восьмисерийный фильм по книге Кэрри

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёры американской киноиндустрии никак не могут забыть роман Стивена Кинга "Кэрри". Майк Флэнаган, известный своими работами в жанре хоррор, решил создать новую экранизацию этого произведения в виде восьмисерийного сериала для платформы Amazon.

Фото: YouTube канал kinoreview2 by Скриншот видео YouTube канала kinoreview2, PDM

Стоит отметить, что на данный момент уже существует четыре экранизации этой книги. А за плечами режиссёра Майка Флэнагана уже есть несколько успешных адаптаций произведений Стивена Кинга, таких как "Доктор Сон", "Игры Джералда" и "Жизнь Чака". Также он известен своими работами "Призрак дома на холме" и "Уиджи. Доска дьявола".

Критики уверены в качестве нового сериала, но задаются вопросом: какой такой особенный материал нашёл сценарист в произведении, и чем вдохновляется, чтобы создать восьмисерийную экранизацию?

Уточнения

Сти́вен Э́двин Кинг — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище "Король ужасов".

