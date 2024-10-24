Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему не стоит готовить в посуде с повреждённым покрытием: даже одна царапина на сковороде может привести к серьёзным проблемам
Народная сваха Сябитова раскрыла, почему Natan изменил жене на камеру
Какие цветы нужно выкапывать на зиму
Экс-врач Валиевой: раскрыты причины появления 60 препаратов в деле фигуристки
Как правильно инвестировать в 2024 году: финансовые советы
Как подобрать обувь для вечеринки: советы и рекомендации
Как климатические изменения влияют на образование будущих врачей
Число заражённых неизвестным вирусом в Эквадоре растет
Как солнце вызывает веснушки: наука о солнечных поцелуях

И снова Стивен Кинг. В США снимут восьмисерийный фильм по книге Кэрри

0:53
Шоу-бизнес

Режиссёры американской киноиндустрии никак не могут забыть роман Стивена Кинга "Кэрри". Майк Флэнаган, известный своими работами в жанре хоррор, решил создать новую экранизацию этого произведения в виде восьмисерийного сериала для платформы Amazon.

И снова Стивен Кинг. В США снимут восьмисерийный фильм по книге Кэрри
Фото: YouTube канал kinoreview2 by Скриншот видео YouTube канала kinoreview2, PDM

Стоит отметить, что на данный момент уже существует четыре экранизации этой книги. А за плечами режиссёра Майка Флэнагана уже есть несколько успешных адаптаций произведений Стивена Кинга, таких как "Доктор Сон", "Игры Джералда" и "Жизнь Чака". Также он известен своими работами "Призрак дома на холме" и "Уиджи. Доска дьявола".

Критики уверены в качестве нового сериала, но задаются вопросом: какой такой особенный материал нашёл сценарист в произведении, и чем вдохновляется, чтобы создать восьмисерийную экранизацию?

Уточнения

Сти́вен Э́двин Кинг — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище "Король ужасов". 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Банки
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг Аудио 
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Авто
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта Аудио 
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Красота и стиль
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Хрустящий кляр для жарки овощей: особую текстуру ему придаёт секретный ингредиент
Хрустящий кляр для жарки овощей: особую текстуру ему придаёт секретный ингредиент
Последние материалы
Экс-врач Валиевой: раскрыты причины появления 60 препаратов в деле фигуристки
Как правильно инвестировать в 2024 году: финансовые советы
Как подобрать обувь для вечеринки: советы и рекомендации
И снова Стивен Кинг. В США снимут восьмисерийный фильм по книге Кэрри
Число заражённых неизвестным вирусом в Эквадоре растет
Как климатические изменения влияют на образование будущих врачей
Как солнце вызывает веснушки: наука о солнечных поцелуях
Почему LADA и Geely остаются лидерами российского авторынка: мнение эксперта
Что делать, если поворотники не работают
Как правильно сажать лук осенью, чтобы получить богатый урожай весной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.