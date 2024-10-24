Юрий Соломин раскрыл тайну русской души и причины провалов в кино и спорте

В одном из интервью советский и российский актёр Юрий Соломин поделился своими мыслями о том, почему в российском кинематографе и спорте последние годы так мало побед.
Широкую известность актёр Юрий Соломин приобрел после роли капитана Кольцова в фильме "Адъютант его превосходительства", снятого в 1969 году. Среди его заметных киноработ также роль инженера Ивана Телегина в советском многосерийном фильме "Хождение по мукам" по роману Алексея Толстого и главная роль в оскароносной советско-японской картине "Дерсу Узала" Акиры Куросавы.
"Почему мы проигрываем в спорте, в кинематографе? Этот вопрос я сам себе задавал неоднократно. И пришел к выводу: когда играли за Родину, то выигрывали, а теперь за деньги и, увы, без побед. Для русского человека это большая разница: когда за Родину — отдаёшь всё, что у тебя внутри — всего себя… А когда за деньги — себя не тратишь. Надо играть за Родину, а не за деньги. Русский человек так глупо создан. Может быть, в этом и есть наша загадка?"
Ю́рий Мефо́дьевич Соло́мин — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог и государственный деятель.
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