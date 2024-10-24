Светлана Крючкова рассказала, как прокусила Збруеву палец на пробах, и это сыграло огромную роль в её жизни

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная советская и российская актриса Светлана Крючкова поделилась своими воспоминаниями о том, как её утвердили на роль Леднёвой в фильме "Большая перемена", и почему эта киноработа стала настоящей "большой переменой" в её жизни.

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм", PDM

"Режиссёр на пробах мне поставил задачу: "Вы — "жена Ганжи". Збруев вас втаскивает в комнату, а вы изо всех сил сопротивляетесь". Збруев меня тащит, а я чувствую, что он побеждает. И от отчаяния я его укусила за палец. Пошла кровь. Режиссер сказал: "Всё! Достаточно!" Я пошла домой и по дороге расплакалась от обиды. Только я пришла домой — звонок: "Вы будете сниматься, но в другой роли". Я была потрясена!"

Именно в этой роли Крючкова запомнилась и очень полюбилась зрителям. А премьера фильма состоялась как раз перед выпускным вечером в школе-студии МХАТ. Когда Светлана появилась на сцене, Олег Табаков, сидевший в зале, с кокетливой улыбкой сказал:

"А мы вас вчера по телевизору видели, вы нам очень понравились".

Смущённая, Светлана всё же была счастлива: её, единственную из всего курса, пригласили на работу сразу несколько театров Москвы.

Уточнения

Крючкова Светлана Николаевна (род. 1950) — советская и российская актриса, телеведущая.



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