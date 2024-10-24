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Актёр Ярушин посоветовал россиянам постоянно инвестировать

0:48
Шоу-бизнес

Актёр и телеведущий Станислав Ярушин заявил, что на его достаток не повлияет увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2025 году. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Актёр Ярушин посоветовал россиянам постоянно инвестировать
Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

По словам Станислава Ярушина, он всегда умел жить по средствам. При этом актёр посоветовал россиянам постоянно инвестировать.

"Запросы у всех разные, я всегда умел жить по средствам, я клянусь вам. Инвестируйте, не важно, какой МРОТ, инвестируйте постоянно. Откладывайте как можно больше денег, и посмотрите, какой будет эффект через энное количество лет. Я не жалею об этом", — заявил он.

Ранее Pravda.Ru пиcала, что Совет Федерации одобрил размер МРОТ на 2025 год.

Уточнения

Станисла́в Серге́евич Яру́шин (род. 14 января 1981, Челябинск, СССР) — российский актёр, шоумен, телеведущий, певец, продюсер. 

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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