Актёр Ярушин посоветовал россиянам постоянно инвестировать

Актёр и телеведущий Станислав Ярушин заявил, что на его достаток не повлияет увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2025 году. Об этом пишет издание "NEWS.ru".
По словам Станислава Ярушина, он всегда умел жить по средствам. При этом актёр посоветовал россиянам постоянно инвестировать.
"Запросы у всех разные, я всегда умел жить по средствам, я клянусь вам. Инвестируйте, не важно, какой МРОТ, инвестируйте постоянно. Откладывайте как можно больше денег, и посмотрите, какой будет эффект через энное количество лет. Я не жалею об этом", — заявил он.
Ранее Pravda.Ru пиcала, что Совет Федерации одобрил размер МРОТ на 2025 год.
Станисла́в Серге́евич Яру́шин (род. 14 января 1981, Челябинск, СССР) — российский актёр, шоумен, телеведущий, певец, продюсер.
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