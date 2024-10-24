Яна Рудковская хочет иметь историческую квартиру в Санкт-Петербурге

Продюсер Яна Рудковская призналась, что хочет приобрести историческую квартиру с лепниной в Санкт-Петербурге. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Яна Рудковская объяснила, что ей нравится северная столица России. В Санкт-Петербурге она чувствует себя спокойно.

"Люблю Россию, очень люблю Санкт-Петербург. И если бы где-то я хотела жить, в другом городе, кроме Москвы, я бы жила в Санкт-Петербурге. Это точно мой город, мне кажется, что мне там спокойно, я там вдохновляюсь. К сожалению, не имею такого большого количества времени, но уже дала себе зарубку купить там квартиру. Историческую какую-нибудь, прям в каком-нибудь историческом месте, с какими-то историческими артефактами, с лепниной", — сообщила продюсер.