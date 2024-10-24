Яна Рудковская хочет иметь историческую квартиру в Санкт-Петербурге

Продюсер Яна Рудковская призналась, что хочет приобрести историческую квартиру с лепниной в Санкт-Петербурге. Об этом пишет издание "NEWS.ru".
Яна Рудковская объяснила, что ей нравится северная столица России. В Санкт-Петербурге она чувствует себя спокойно.
"Люблю Россию, очень люблю Санкт-Петербург. И если бы где-то я хотела жить, в другом городе, кроме Москвы, я бы жила в Санкт-Петербурге. Это точно мой город, мне кажется, что мне там спокойно, я там вдохновляюсь. К сожалению, не имею такого большого количества времени, но уже дала себе зарубку купить там квартиру. Историческую какую-нибудь, прям в каком-нибудь историческом месте, с какими-то историческими артефактами, с лепниной", — сообщила продюсер.
Ранее Pravda.Ru писала, что Яна Рудковская показала свой завтрак с младшим сыном Арсением.
Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.